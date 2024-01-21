В Грязовце ветеринары вылечили сломанную лапку попугаю

В Грязовце специалисты ветеринарной станции вылечили сломанную лапку попугаю. Птицу по кличке Вольт к ветеринарам привезли хозяева. Она рассказали, что попугай застрял в клетке, а когда его вытащили, заметили, что одна лапка безжизненно свисает.

«Птичка сидит на жердочке, а лапка как тряпочка свисает и не может быть использована при передвижении», – рассказали ветеринарам обеспокоенные хозяева.

При осмотре специалисты обнаружили перелом лапки. Попугаю наложили тугую повязку, имитируя гипс, установили воротник, чтобы Вольт не мог снять повязку. Также был назначен курс витаминов.

После лечения хозяева попугая учили его делать упражнения на сгибание и разгибание пальцев. Сейчас питомец поправился и радует своих хозяев, сообщает ИА «Вологда Регион».