Вологжанин подозревается в сексуальном преступлении с 10-летней девочкой

В Вологде задержан 35-летний местный житель, который подозревается в домогательствах к 10-летней девочке. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Днем 19 января 2024 года в лифте подъезда мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 10-летней школьницы, после чего с места происшествия скрылся», - говорится в сообщении регионального управления СКР.

Подозреваемый задержан, его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.