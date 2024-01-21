Волейболистки «Северянки» второй раз за четыре дня обыграли столичный МВА в 7-м туре Чемпионата Высшей лиги «А», игры которого принимал Калининград.

Проиграв в первом сете 18:25, три следующих партии череповчанки оставили за собой, 25:17, 25:18 и 25:8. Таким образом, матч завершился со счётом 3:1. Самой результативной в составе череповецкой команды стала Наталья Решетникова, набравшая 18 очков. Первая игра между этими командами, которая прошла в минувшую среду, завершилась 3:0.

В пятницу команда Вадима Панкова встречалась с лидером турнирной таблицы калининградским «Локомотивом 2» и проиграла 0:3. Несмотря на это, матч получился упорным, в каждой партии была борьба до последнего, о чём говорит счёт (20:25, 23:25, 22:25).

«Малый срок моей работы с командой пока не позволяет игрокам полностью выполнять все требования. В этом туре минимум мы сделали - 3 победы, но хотелось максимум. Сейчас мы будем приходить к дисциплине, которая нужна. Конечно, я недоволен второй игрой с «Локомотивом-2». Это понятно. Но ничего страшного - так бывает. Сейчас я уже лучше знаю, кто чего стоит, поэтому дальше будем работать. Надо двигаться и в техническом плане, и тактическом, и физическом», - подвел итоги тура главный тренер «Северянки» Вадим Панков.

Череповчанки сейчас занимают 6 место в турнирной таблице, одержав 16 побед в 28 встречах. Следующий тур пройдёт в Череповце с 31 января по 4 февраля. В город металлургов приедут команды из Южно-Сахалинска, Санкт-Петербурга и Мурома.