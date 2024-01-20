Сын мэра Вологды заявлен в «Динамо»

«Динамо-Вологда» заявила трех новичков на новый сезон во второй футбольной лиге. Среди них – сын мэра Вологды Сергея Воропанова - Александр.

Александр Воропанов 2006 года рождения, воспитанник местной футбольной школы. Прошлый сезон провел в юношеской футбольной лиге «Северо-Запад». В 15 матчах забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. В нынешнем сезоне заявлен также в юношескую футбольную лигу.

Кроме того, клуб заявил молодого вратаря Александра Кравченко, 2008 г.р. Александр - серебряный призер ЮФЛ (Северо-Запад) сезона 2023 года в составе «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

Также заявлен 17-летний полузащитник Павел Богатов, который в сезоне 2023 года в ЮФЛ СЗ провел 19 матчей, 11 забитых мячей и 7 голевых передач.