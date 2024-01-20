Власти Вологды предлагают обсудить концепции парка Евковка и бульвара на улице Ильюшина

В январе в Вологде пройдут обсуждения концепций проектов развития и благоустройства парка Евковка и бульвара на улице Ильюшина. Присоединиться к мероприятиям могут все желающие.

Обсуждение концепции парка Евковка пройдет в среду, 24 января в школе №18 на улице Петрозаводской. Сбор участников – в 18.00.

Парк расположен между 5 и 6 микрорайонами Вологды. К разработке проекта архитекторы Лаборатории развития городской среды приступили в прошлом году. Уже проведены исследования, проходили опросы и встречи с горожанами.

В среду вологжане смогут познакомиться с результатами исследования. Также архитекторы презентуют проект по развитию и благоустройству парка Евковка. Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Презентация концепции и обсуждение проекта развития и благоустройства бульвара на улице Ильюшина запланирована на 31 января в актовом зале школы №26 в 1-м микрорайоне ГПЗ-23. Для участия также необходима регистрация по ссылке.