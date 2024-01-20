ХК «Северсталь» всухую переиграла «Автомобилист» из Екатеринбурга

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане дважды забили на старте второго периода. Кристиан Ярош и Егор Степанов убежали два в одного и 86-й номер «желто-черных» открыл счёт в матче. Спустя три минуты Кирилл Пилипенко после позиционной атаки удвоил преимущество «сталеваров», забросив свою 26 шайбу в сезоне.

В дальнейшем «Северсталь» сыграла по счету, не позволив сопернику ничего сделать, а под занавес матча ещё и реализовали большинство, это сделал Никита Коростелев, 3:0.

«Желто-черные» одержали 7 победу подряд. Вратарь «Северсталь» Александр Самолов не только в третий раз в сезоне оставил свои ворота «сухими», но и заработал первый бал за результативность, поучаствовав в первом голе своей команды после результативной передачи.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые присутствовали сегодня на игре. Мы слышали их поддержку. Большое спасибо. По игре - мы победили за счёт командных действий. Хорошо двигали шайбу, было хорошее движение. Забили голы во втором периоде. Сыграли на отлично», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» набирает 61 очко в 52-х встречах. Следующий матч команда Андрея Козырева проведет в воскресение, 21 января против магнитогорского «Металлурга».