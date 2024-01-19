Региональный штаб общественной поддержки открыт в Вологодской области

В Вологде открылся региональный штаб общественной поддержки, объединяющий региональных экспертов, представителей органов власти, неравнодушных граждан для конструктивного диалога и разработки инициатив, которые принесут пользу Вологодской области, помогут решить насущные проблемы граждан.

Руководить новой площадкой будет секретарь ВРО партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания области Андрей Луценко.

«Мы сможем здесь объединить самых активных вологжан, представителей общественных организаций. Всех, кто хочет быть вовлечен в обсуждение проблем, которые сегодня существуют. На этой площадке мы сможем вести прием граждан. Главный принцип работы штаба - ограничений быть не должно. Любые организации и граждане имеют право прийти сюда и обсудить вопросы, которые их интересуют. Мы в этом заинтересованы и будем содействовать продвижению интересных идей», - отметил Андрей Луценко.

Как считает заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, именно сейчас особенно важно сконцентрировать усилия общественных организаций и политических сил, чтобы обеспечить легитимность выборов.

«Рассчитываем, что в этом году наша страна, наша армия обрадуют нас победами. Поддержка тыла, народа крайне важны для всех, кто сегодня пребывает в зоне проведения специальной военной операции. Это наши герои, мы их хорошо чувствуем, понимаем, поддерживаем. Выборы президента России - не менее важная задача, чем боевая. Нужно, чтобы Штаб общественной поддержки работал, использовался в полной мере», - пояснил Юрий Воробьев.

Создатели универсального пространства подчеркивают, что пользование всеми помещениями для партнеров и инициативных граждан будет безвозмездным. Первоочередной задачей является привлечение активных вологжан для масштабного мозгового штурма и их консолидация для поиска и реализации полезных инициатив. Практика уже действующих в других регионах штабов общественной поддержки показывает, что такое взаимодействие обязательно даст нужные результаты.

Штаб открылся по адресу: улица Козленская, 2.