Собственников земельных участков обяжут бороться с борщевиком

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области поддержали законопроект по защите земли от произрастания инвазивных растений

Согласно законопроекту, правительство страны будет наделено полномочиями по установлению перечня инвазивных растений, а также мероприятий по защите земель от их произрастания. В перечень инвазивных растений, в частности, планируется включить борщевик Сосновского. Авторы законопроекты уверены, что борьба с этим растением необходима для обеспечения комфортной жизни людей.

«В Вологодской области за последние несколько лет выделено более 300 млн рублей на борьбу с опасным растением. Площадь обработанных земель достигла 9,5 тысяч гектаров. Проблема распространения борщевика сегодня касается земель поселений, полос отчуждения у дорог и других не связанных с сельским хозяйством землях. Представленный законопроект устанавливает обязанность собственников всех категорий земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель от произрастания инвазивных растений, к которым, наверняка, будет отнесен и борщевик», - рассказал председатель комитета ЗСО по аграрному комплексу и продовольствию Андрей Клеков.

Федеральный закон в случае принятия может вступить в силу уже 1 сентября этого года.