Ночная метель отпугнула череповчан от купания в проруби

В Череповце желающих окунуться в прорубь в этом году оказалось почти в два раза меньше, чем в 2023 году. Если в прошлом году спасатели насчитали 850 человек, которые окунулись в прорубь, в этом году в Крещенскую ночь до проруби добрались только 390 человек.

Главной причиной, как считает мэр города Вадим Германов, была бушевавшая метель, которая в буквальном смысле сбивала с ног.

Чтобы защитить купающихся от ветра, радом с прорубью на Шексне были установлены деревянные щиты.

Мэр города прогнозирует, что сегодня, когда ветер стих, будет большой поток людей, желающих окунуться в купель.