Всероссийский форум «Дерево в архитектуре» пройдет летом в Вологде

В Вологде в конце июля пройдет всероссийский форум «Дерево в архитектуре», ранее никогда не выходивший за пределы МКАД. О проведении форума рассказал в соцсетях мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Это будет не только важное событие для профессионального сообщества, но и большой праздник для горожан», - уточнил мэр Вологды.

Соглашение о проведении форума в Вологде было подписано еще во время XXХI Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2023» в Москве в ноябре прошлого года.

Как уточняет ИА «Вологда регион», в областной столице в настоящее время находятся более 250 объектов культурного наследия, 112 из которых – объекты деревянного зодчества с уникальной северной архитектурой.

В рамках подготовки форума в Вологде приехал президент Союза архитекторов России Николай Шумаков с коллегами, чтобы посмотреть площадки и обсудить мероприятия.