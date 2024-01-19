Работы юных вологодских художников выставлены в Эрмитаже

Работы юных вологодских художников представлены на выставке «Чудо Рождества», которая открылась в арт-кафе реставрационно-хранительского центра «Старая деревня» Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», большую часть выставки составляют работы юных вологжан.

«Свои картины предоставили ученики вологодской Детской школы искусств имени Владимира Корбакова, Петровской художественно-промышленной школы из Тотьмы, Косковской школы Кичменгско-Городецкого округа и детской художественной школы имени Евстафия Шильниковского из Великого Устюга», - говорится в сообщении.

На пейзажах вологодских художников изображены Софийский собор в Вологде, Георгиевский храм в Коскове, церковь Рождества Христова в Тотьме, Тихвинская церковь на Стриге в Великоустюгском округе.

Кроме вологжан, свои работы представили дети сотрудников Государственного Эрмитажа, ученики Центра художественной подготовки и дизайна Санкт-Петербурга и художественной студии «Перспектива» города Тосно Ленинградской области.

Как рассказали работники реставрационно-хранительского центра, с детскими работами в помещении стало светлее, а атмосфера заряжена позитивными эмоциями.

Выставка будет работать до конца февраля.