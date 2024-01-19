Вологодские врачи спасли жизнь роженице с тяжелой патологией

Вологодские врачи успешно провели третье кесарево сечение женщине с тяжелой патологией. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал главный врач областной клинической больницы №1 Дмитрий Ваньков. По его словам, сложность родов заключалась в том, что у женщины прикрепилась плацента в область рубцов от двух первых операций. Поскольку это грозило большой кровопотерей, к операции пришлось привлекать сосудистых хирургов.

При этом женщина проживает в одном из районов области, поэтому была задействована санитарная авиация.

«В спасении женщины с акушерским кровотечением из района участвовали специалисты из центральной районной больницы, санавиация, служба крови, гинекологи и другие. Благодаря их слаженной оперативной работе, мастерству хирургов и своевременной эвакуации жизнь удалось спасти. При этом шансов выжить у женщины было немного», - рассказал Ваньков.

В целом, по словам главврача, начало года, особенно первая неделя января, для вологодских врачей выдалось крайне напряженным. В частности, огромная нагрузка легла на хирургов, акушеров-гинекологов, травматологов, а также на санавиацию, на долю которых выпали самые сложные клинические случаи.