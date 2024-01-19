Георгий Филимонов заявил о провалах в управлении

[ Общество ]

Врио губернатора Георгий Филимонов заявил о провалах в управлении регионом. Заявления были сделаны накануне на встрече с редакторами региональных СМИ. Хотя в заявлении не прозвучало ни одной фамилии, было очевидно, что адресовано оно было к прежнему руководству области.

«У предыдущей команды были достижения и результаты. Но я не мыслю себя преемником, я не преемник здесь, а новое дыхание. Мы новая сила, у нас свой стиль управления, свои задачи, которые поставил президент. На фоне высокой базы есть существенные провалы. Эффект высокой базы не в том, чтобы построить мост через Шексну, а в том, чтобы люди жили достойно. Чтобы трубы не рвались, ЖКХ функционировало. Чтобы люди, особенно в деревнях, не сидели без горячей воды, света и отопления. А этой высокой базы нет», - заявил Филимонов.

Как пишет портал GorodChe, подобное заявление прозвучало впервые за 2,5 месяца работы Георгия Филимонова в должности врио губернатора Вологодской области.

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