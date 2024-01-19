Вологодские синоптики прогнозируют слабые оттепели

Вологодские синоптики прогнозируют значительное потепление на следующей неделе. Правда, в выходные на фоне усиления антициклона, еще сохранятся морозы.

К примеру, в предстоящую ночь температура воздуха понизится до -12 градусов, при прояснениях будет до -17 градусов. В субботу днем при умеренном северо-западном ветре температура по области составит от -5 до -10 градусов.

В воскресенье на фоне усиления гребня антициклона температура воздуха понизится до отметок от -50 до -20 градусов.

Но уже в понедельник днем начиная с западных районов на территорию области будет заходить североатлантический циклон, увеличится облачность и пройдет снег. В регион устремится теплый влажный воздух, потеплеет до отметок от -4 до -9 градусов.