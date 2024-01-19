Вологодские синоптики прогнозируют слабые оттепели

Вологодские синоптики прогнозируют значительное потепление на следующей неделе. Правда, в выходные на фоне усиления антициклона, еще сохранятся морозы.
К примеру, в предстоящую ночь температура воздуха понизится до -12 градусов, при прояснениях будет до -17 градусов. В субботу днем при умеренном северо-западном ветре температура по области составит от -5 до -10 градусов.
В воскресенье на фоне усиления гребня антициклона температура воздуха понизится до отметок от -50 до -20 градусов.
Но уже в понедельник днем начиная с западных районов на территорию области будет заходить североатлантический циклон, увеличится облачность и пройдет снег. В регион устремится теплый влажный воздух, потеплеет до отметок от -4 до -9 градусов.
«Во вторник вся территория области будет находиться во власти облачного вихря, начнется повышение температуры, сохранится порывистый ветер. По предварительным данным, вторник и среда станут самыми теплыми днями недели, на западе области есть вероятность слабой оттепели. Среднесуточная температура будет превышать многолетнюю норму на 4 - 7 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.