Вологодские синоптики прогнозируют слабые оттепели

[ Общество ]

Вологодские синоптики прогнозируют значительное потепление на следующей неделе. Правда, в выходные на фоне усиления антициклона, еще сохранятся морозы.

К примеру, в предстоящую ночь температура воздуха понизится до -12 градусов, при прояснениях будет до -17 градусов. В субботу днем при умеренном северо-западном ветре температура по области составит от -5 до -10 градусов.

В воскресенье на фоне усиления гребня антициклона температура воздуха понизится до отметок от -50 до -20 градусов.

Но уже в понедельник днем начиная с западных районов на территорию области будет заходить североатлантический циклон, увеличится облачность и пройдет снег. В регион устремится теплый влажный воздух, потеплеет до отметок от -4 до -9 градусов.

«Во вторник вся территория области будет находиться во власти облачного вихря, начнется повышение температуры, сохранится порывистый ветер. По предварительным данным, вторник и среда станут самыми теплыми днями недели, на западе области есть вероятность слабой оттепели. Среднесуточная температура будет превышать многолетнюю норму на 4 - 7 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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