Вологодская Чаронда попала в ТОП-7 российских городов-призраков

Село Чаронда Кирилловского округа Вологодской области попало в ТОП-7 городов-призраков России по версии сервиса tutu.ru. К городам призракам сервис отнес населенные пункты, которые ранее считались богатыми, а сейчас пришли в полное запустение и больше напоминают декорации к фильмам-катастрофам.

«Хотя в Чаронде никто не живет постоянно, село все еще отмечено на карте России. Иногда сюда заглядывают рыбаки, иногда — добираются редкие туристы: увидеть разрушенную церковь Иоанна Златоуста и деревянные дома. Попасть в Чаронду не так легко: можно либо доплыть на лодке, либо доехать на снегоходе по озеру Воже. Раньше этот город был богат, потом стал постепенно умирать, превращаться в крошечную деревню: появлялись новые торговые пути, и люди, оставшись без работы и возможностей, покидали свои жилища. В начале XX века здесь было несколько сотен жителей. В 2000-х осталось всего семь. Последний житель Чаронды, по некоторым данным, умер в 2015-м, и деревня осталась пустой», - пишет сервис.

По информации из Википедии, село Чаронда является единственным населенным пунктом на западном побережье озера Воже. С запада село отделено от внешнего мира полосой непроходимых болот, которые можно преодолеть только на снегоболотоходах. С востока к селу можно попасть по озеру. Летом на лодке, зимой на снегоходе.

По данным из открытых источников, поселение Чаронда возникло в XIII веке на беломоро-онежском водном пути. В XV веке была крупным торговым центром.

По данным переписи населения 1646 года, в округе проживало боле 14 000 человек. Правда, чуть позже Чаронда потеряла статус города и численность населения стала быстро сокращаться. Сейчас в населенном пункте постоянных жителей нет.

К аналогичным городам-призракам, помимо Чаронда, tutu.ru причислил Кадыкчан в Магаданской области, Хальмер-Ю республики Коми, Иультин Чукотского автономного округа, Мологу Ярославской области, Ыныкчан республики Саха (Якутия), а также Финвал Камчатского края.

Посещать города-призраки не рекомендуется – это может быть небезопасно. Если вы все же собрались, путешествуйте только в составе организованных экскурсионных групп, - уточняет tutu.ru.