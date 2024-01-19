Врио вологодского губернатора поставил задачу стабилизировать цены на яйца

Первый заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко побывал на птицефабрике в Ермаково, где занимаются производством товарного яйца.

«Обсудили перспективные планы развития, особенно в контексте высоких цен на яйца – то, что беспокоит жителей области. Если мы будем больше производить и сбывать на территории Вологодской области яиц собственного производства, в конечном итоге это должно привести к стабилизации цен», - написал Умеренко в своем Telegram-канале.

По его словам, необходимо делать ставку на яйца местных товаропроизводителей, чтобы предприятия могли реализовать свою продукцию на территории региона. Одновременно с этим необходимо увеличивать объемы производства.

В настоящее время птицефабрика в Ермаково реализует инвестпроект по модернизации производства. Юрий Умеренко пообещал помочь с предоставлением кредитов и субсидий на развитие производства.