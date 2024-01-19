Бывший оперативник получил срок за взятки и разглашение гостайны

В Вологде вынесен приговор бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам УМВД России по Вологодской области. Экс-оперативник обвинялся по статьям за разглашение государственной тайны и получение взятки в значительном размере. Расследованием уголовного дела в отношении 26-летнего сотрудника полиции занималось региональное управление ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ установлено, что в период с апреля 2022 года по январь 2023 года мужчина за денежное вознаграждение предоставлял третьим лицам служебную информацию, в том числе сведения, составляющие государственную тайну, а также не проводил оперативно-разыскные мероприятия в отношении определенного взяткодателем лица, возможно причастного к совершению экономических преступлений», - пояснили в областном управлении ФСБ.

Оперативник был задержан в январе прошлого года во время получения денег.

Судом обвиняемый приговорен к 4 годам колонии общего режима, а также должен выплатить штраф в размере 800 000 рублей.