Вологжанин Илья Марсов выиграл Международные соревнования по стрельбе

[ Спорт ]

Вологжанин Илья Марсов стал победителем Международных соревнований по пулевой стрельбе.

Стрелок СШОР «Витязь» завоевал золотую медаль открытого Кубка Беларуси, который проходит в Минске, в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко.

Представитель Вологды, мастер спорта международного класса Илья Марсов одержал победу в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматической винтовки, дистанция 10 метров, 60 зачетных выстрелов.

Соревнования проходят с 16 по 19 января. В них участвуют 183 спортсмена, в том числе 33 из России.

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пулевая стрельба золотая медаль
 

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