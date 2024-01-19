Высота сугробов в этом году в два раза превышает прошлогоднюю

В этом году высота сугробов уже превышает прошлогоднюю в два раза. Как сообщает на своей странице в соцсетях мэр Череповца Вадим Германов со ссылкой на череповецкое гидрометеобюро, на данный момент высота снежного покрова составляет уже 78 сантиметров.

«Эта зима — большой и непрекращающийся рекорд. Сотрудники череповецкого гидрометеобюро накануне рассказали, что высота снежного покрова составляет 78 см. В прошлом году в это время снега было 39 см, а норма для конца второй декады января - 22 см», - сообщает Германов.

Очередной натиск природы коммунальщикам пришлось выдерживать минувшей ночью, когда отмечался сильный шквалистый ветер. Тем не менее, по словам Германова, диспетчерские службы не зафиксировали упавших деревьев и объектов.