Высота сугробов в этом году в два раза превышает прошлогоднюю

[ Общество ]

В этом году высота сугробов уже превышает прошлогоднюю в два раза. Как сообщает на своей странице в соцсетях мэр Череповца Вадим Германов со ссылкой на череповецкое гидрометеобюро, на данный момент высота снежного покрова составляет уже 78 сантиметров.  

«Эта зима — большой и непрекращающийся рекорд. Сотрудники череповецкого гидрометеобюро накануне рассказали, что высота снежного покрова составляет 78 см. В прошлом году в это время снега было 39 см, а норма для конца второй декады января - 22 см», - сообщает Германов.

Очередной натиск природы коммунальщикам пришлось выдерживать минувшей ночью, когда отмечался сильный шквалистый ветер. Тем не менее, по словам Германова, диспетчерские службы не зафиксировали упавших деревьев и объектов.

«Исключение — ферма с дорожными знаками на Южном шоссе, но ее снес грузовик (на фото - прим. ред.), водитель которого забыл опустить кузов. К пяти утра конструкция была убрана с дороги», - рассказал череповецкий мэр в соцсетях.

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стихия сугробы
 

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