Сергея Воропанова не устраивает работа подрядчиков по уборке снега

Коммунальщики обязаны в течение 10 дней вывезти снежные валы с городских улиц. Поручение дано мэром Вологды Сергеем Воропановым.

«В этот зимний период меня полностью не устраивает работа подрядчиков. Огромные снежные валы есть почти на каждой улице, в некоторых местах – выше человеческого роста. Поэтому дал поручение коллегам из департамента городского хозяйства разработать график вывоза снега из города. В течение 10 дней подрядчики должны ликвидировать 50 тыс. куб. снега. Начинают они с ночи 19 января. Обращаю внимание: плохое качество уборки оплачено не будет», - заявил Сергей Воропанов.

19-20 января необходимо вывезти снежные валы с улиц Козленской, Мира (от Октябрьской до Пошехонского моста), Октябрьской (От Мира до Пролетарской), а также с Советского проспекта.

20-21 января – проспект Победы, улица Чехова, улица Зосимовская и мост 800-летия. Далее график будет размещаться по мере вывоза снега.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году контракт на уборку города разделен между несколькими подрядчиками. ООО «Дорсервис» убирает снег в микрорайоне Бывалово, 5-м микрорайоне и ПЗ.

В Прилуках, Лукьяново, центре и Заречье работает ООО «Магистраль».

Компания «СтройКомСервис» отвечает за уборку парков, скверов, бульваров и площадей. Дворы убирают управляющие компании и ТСЖ. Территории у ТЦ – их владельцы. Контракты с действующими подрядчиками заключены до конца марта.