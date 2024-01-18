В центре Вологды в выходные пройдет ярмарка «Сделано на Вологодчине»

[ Общество ]

В Вологде в предстоящие выходные дни будет работать ярмарка «Сделано на Вологодчине». Организаторы приглашают всех вологжан 20 и 21 января с 12.00 до 18.00 на Кремлевскую площадь.

«Участие в ярмарке для предпринимателей, мастеров и самозанятых бесплатное. Однако есть одно важное условие – товары должны быть сделаны на территории Вологодской области. Для наших производителей это уникальная возможность познакомить со своей продукцией не только вологжан, но и гостей города. На ярмарке можно увидеть текстиль, предметы интерьера, авторские сувениры, изделия народных художественных промыслов, одежду, аксессуары», – рассказала директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды Елена Уханова.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, проведение ярмарок в зимние праздники – часть проекта «Зима начинается и заканчивается в Вологде», который направлен на развитие событийного и гастрономического туризма на территории Вологды.

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