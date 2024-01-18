Житель Харовска погиб в боях на территории Украины

Уроженец Харовска Алексей Смирнов погиб 17 декабря в зоне проведения специальной военной операции.
По информации харовского районного отделения «Боевое братство», Алексей родился 27 ноября 1982 года в Харовске, в 1998 году окончил среднюю школу №2.
После заключения контракта в городе Феодосия республики Крым служил гвардии сержантом второй штурмовой роты.
«Тяжело осознавать и трудно говорить о смерти молодого парня, который ушёл добровольцем защищать россиян. Это невосполнимая потеря для всех нас», - написал в соцсетях глава Харовского округа Олег Тихомиров.
У Алексея Смирнова остались жена и дочь.
Прощание с земляком пройдет в пятницу, 19 января в Харовске.