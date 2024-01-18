Известный череповецкий правозащитник получил срок за дискредитацию российской армии

В Череповце вынесен приговор известному городскому правозащитнику 54-летнему Грегори Винтеру.

Следствием Винтер обвинялся в том, что весной 2022 году распространял в интернете заведомо ложную информацию о вооруженных силах РФ

«Череповчанин, находясь в помещении своей квартиры в Череповце, а также в служебном кабинете по месту работы, размещал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии и записи текстов, подрывающих авторитет действующей государственной власти», - пояснили в пресс-службе судов области.

Ранее Винтер уже был приговорен к исправительным работам по статьям 207 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и ст. 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти».

Сегодня Винтера также признали виновным по статье за «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий».

Городской суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима, а также на 2 года лишил права администрировать сайты.