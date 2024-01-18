Волейболистки «Северянки» выиграли два матча под руководством нового главного тренера

Волейболистки череповецкой «Северянки» одержали две победы в первых матчах под руководством нового главного тренера - Вадима Панкова. 7-й тур Высшей лиги «А» принимает Калининград.

Череповецкая «Северянка» во вторник обыграла одного из лидеров чемпионата «Локомотив 2» со счётом 3:1. Накануне череповчанки были сильнее клуба МВА - 3:0, не позволив перешагнуть своим соперницам 20-очковый рубеж за партию (25:18, 25:20, 25:20).

«Сложностей сегодня особо не было. Единственное - были провалы и свои ошибки. Нам надо их сократить, чтобы еще увереннее побеждать. В целом с приходом нового главного тренера нам слишком много изменений не вводится резко, все постепенно, поэтому мы вполне нормально адаптируемся», - сказала после игры нападающая «Северянки» Светлана Ерлыкова, набравшая накануне 8 очков.

«Северянка» после этих матчей закрепилась на 6-й строчке турнирной таблицы. Сегодня у команд день отдыха, а 19 и 20 января череповчанки вновь сыграют с «Локомотивом 2» и столичным МВА.