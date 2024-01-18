СМИ сообщают о гибели в ДТП дочери руководителя регионального отделения КПРФ

[ Происшествия ]

Смертельная авария произошла накануне вечером на 385-к километре трассы Москва-Архангельск на территории Грязовецкого округа. По предварительным данным, 26-летняя молодая женщина на автомобиле Хендай Солярис разворачивалась с обочины и не заметила грузовой Мерседес, который следовал по трассе.

В результате аварии грузовик снес легковой автомобиль. Женщина, управлявшая Солярисом, погибла на месте. По информации Telegram-каналов, легковым автомобилем управляла 26-летняя дочь главы регионального отделения КПРФ в Вологодской области Александра Морозова.

Информация в данный момент уточняется.

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