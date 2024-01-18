В Вологде презентовали стратегию развития общественных пространств

В Вологде прошла презентация стратегии развития общественных пространств до 2027 года. В рамках стратегии планируется благоустроить к 880-летию Вологды территории в разных районах города. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов во время итогового публичного отчета за 2023 год.

«Стратегией охвачены центр и все районы Вологды, а также разные типы территорий: парки, бульвары, улицы – ключевые общественные пространства, преобразование которых поможет повысить качество жизни вологжан, привлечет туристов. Главная задача стратегии – перейти от единичных проектов к системным позитивным преобразованиям. К примеру, запланировано комплексное благоустройство центра города с особым вниманием к площади Революции и набережной рек Вологды и Содемы. Впервые за много лет мы ставим перед собой амбициозную задачу – сделать сразу шесть территорий в 2024 году – в рамках нацпроектов и дополнительного областного финансирования», – отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Так, в 2024 году планируется масштабное благоустройство следующих пространств: парк Евковка, бульвар на улице Ильюшина, вторая очередь парка Ветеранов, сквер у Вологодской областной картинной галереи, бульвар на Проспекте Победы, привокзальная площадь Бабушкина. В перспективе планируется развивать парк Мира, бизнес намерен создать новый ландшафтный парк в долине реки Содемы, необходима реализация второй очереди парка Осановская роща. Все проекты будут реализовываться в диалоге с жителями и с учетом их мнения.