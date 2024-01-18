В Вологде запустят короткий автобусный рейс

[ Общество ]

В Вологде введут дополнительный короткий рейс между поселком Екимцево и микрорайоном ГПЗ. Об этом со ссылкой на Сергея Воропанова написал в своем telegram-канале врио губернатора Георгий Филимонов.

По словам Филимонова, вологжане в комментариях часто жаловались на работу общественного транспорта.     

«Жители микрорайона Ананьино сигнализировали, что автобус №42 ездит не по графику. Из-за задержек общественного транспорта дети опаздывают в школу, взрослые — на работу. Мы собрали все жалобы по этому вопросу и направили в администрацию города», - рассказал Георгий Филимонов.

В результате было принято решение запустить отдельный короткий рейс по маршруту Екимцево-Ананьино-ГПЗ (Ильюшина). Автобус начнет курсировать уже с 1 февраля с интервалом движения 40 минут. Рейс будут синхронизировать с городским маршрутом №42.

Теги:
общественный транспорт автобусный маршрут
 

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