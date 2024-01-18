В военном госпитале от полученных ранений скончался уроженец Кадуйского округа

[ Общество ]

В центральном военно-клиническом госпитале имени А. Вишневского 12 января скончался от полученных в бою ранений уроженец Кадуйского округа Антон Тяпин.

Как рассказала на своей странице в соцсетях глава округа Светлана Грачева, младший лейтенант Антон Тяпин отправился в зону проведения специальной военной операции в 2022 году.    

«В зону специальной военной операции он отправился добровольцем в 2022 году. Был командиром мотострелкового взвода. Ему было всего 33 года», - написала в соцсетях Светлана Грачева.

Глава округа выразила соболезнование родным и близким погибшего земляка.

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военная операция погиб в СВО
 

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