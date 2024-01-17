Из Великоустюгской ЦРБ уволился главный врач

[ Общество ]

Центральная районная больница Великоустюгского округа осталась без главного врача. С бывшим главврачом Андреем Глухих закончился контракт и продлять его он не стал, приняв решение уйти на заслуженный отдых.

По информации районной газеты «Устюжаночка», в настоящее время обязанности главного влача исполняет заведующая медицинской частью Галина Прусакова. При этом местные журналисты отмечают, что очередь на должность главврача не выстраивается.

Как сообщают СМИ, новому главврачу придется столкнуться со множеством проблем. К примеру, амбулаторией в Ломоватке, которая не соответствует проекту, и аналогичным ФАПом в Бобровниково, который также не был принят комиссией. Помимо этого, необходимо решать вопрос со строительством новой поликлиники в Великом Устюге, а также серьезный кадровый вопрос, - сообщает газета в соцстетях. 

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