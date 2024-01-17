Череповчанин завоевал серебро на Чемпионате России по спортивному ориентированию

Череповецкий спортсмен Степан Малиновский завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по спортивному ориентированию на лыжах.



Соревнования проходят в Челябинской области с 16 по 18 января.



В лыжной гонке по маркированной трассе череповчанин занял второе место, уступив только Сергею Горланову из Хабаровского края. На третьем месте представитель Красноярска - Александр Злобин.