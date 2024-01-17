Череповчанин завоевал серебро на Чемпионате России по спортивному ориентированию

[ Спорт ]

Череповецкий спортсмен Степан Малиновский завоевал серебряную медаль на Чемпионате России по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проходят в Челябинской области с 16 по 18 января.

В лыжной гонке по маркированной трассе череповчанин занял второе место, уступив только Сергею Горланову из Хабаровского края. На третьем месте представитель Красноярска - Александр Злобин.

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спортивное ориентирование чемпионат России
 

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