Улицу Молодежную в Вологде сделают четырехполосной

Проект постановления, которым предусмотрена реконструкция улицы Молодежная, опубликован на сайте городской администрации.

Как сообщает портал GorodVo, вся улица на протяжении от улицы Можайского до Новгородской будет четырехполосной. Общая протяженность Молодежной улицы составит чуть более 1,5 километров.

На улице предусмотрена кольцевая развязка с улицей Ярославской и три поворота.

«Документацией по планировке территории предусмотрено переустройство кабельных и воздушных электросетей, кабелей связи, газораспределительных сетей, сетей холодного водоснабжения, бытовой и ливневой канализации в соответствии с техническими условиями», — сообщает портал со ссылкой на техническую документацию.

Также вдоль всей улицы будут обустроены пять парковок, четыре остановки общественного транспорта, а по краям проложат велодорожки.

Для реконструкции улицы предстоит изъять несколько земельных участков, которые в данный момент находятся в частной собственности. Также будут снесены несколько домов - №№ 4, 6, 8 и 13в на Молодежной улице, Болонина, 2/Молодёжная, 9.