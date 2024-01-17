В Череповце бухгалтер «увела» из предприятия более 3 млн рублей

В Череповце вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая, работая бухгалтером, присвоила более 3 миллионов рублей.

Как было установлено в ходе расследования, женщине предложил поработать бухгалтером ее знакомый - руководитель одной из череповецких фирм, занимающихся производством машин и оборудования для металлургии, а также строительством зданий и сооружений.

Работая бухгалтером, 63-летняя женщина имела возможность осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов организации.

«Поскольку у подсудимой имелись большие долги по кредитам в нескольких банках, она, пользуясь отсутствием контроля со стороны руководства, за период с июня 2016 года по сентябрь 2017 года перевела с расчетного счета организации денежные средства на общую сумму 1 220 000 рублей на свой лицевой счет. В программу «1С Бухгалтерия» она внесла сведения о том, что деньги были выданы руководителю в качестве займа. Хотя он никаких денежных средств не получал», - рассказали в пресс-службе судов области.

Чуть позже она фиктивно устроила на работу свою дочь, которая числилась только на бумаге, получая за это зарплату. В общей сложности ей было переведено более 820 тысяч рублей.

С февраля 2019 года по январь 2020 года женщина перевела на свой счет еще 1 280 000 рублей, внося в программу недостоверные сведения о целях перевода.

«В судебном заседании женщина вину в совершении преступлений не признала. Пояснила, что она никаких противоправных действий не совершала, все денежные операции проводились ею по согласованию с директором, который ее оговаривает», - уточнили в областном суде.

Тем не менее, суд признал ее виновной и приговорил к 5 годам условного срока. Также с учетом частичного возмущения ущерба с нее взыскано в пользу организации почти 1,4 млн рублей.