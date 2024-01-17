Эксперты забраковали молочную продукцию вашкинского фермера

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора забраковали молочную продукцию фермерского хозяйства из Вашкинского округа.

Как было установлено, молочная продукция, в частности, сметана, творог, йогурт и два наименования сливочного масла прошли исследования в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области».

«В ходе анализа данных сотрудниками Управления Россельхознадзора выявлен факт несоответствия продукции обязательным требованиям, установленным техническими регламентами, а именно продукция, подлежащая декларированию, не прошла в полном объеме лабораторные исследования, предусмотренные техническими регламентами Таможенного союза», - уточнили в ведомстве.

В управлении Россельхознадзора посчитали, что из-за этого сохраняется высокий риск присутствия в продуктах антибиотиков, токсичных элементов, радионуклидов и других вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на организм человека.

Специалисты в результате вынесли пять решений о признании недействительными деклараций о соответствии на вышеуказанную молочную продукцию.