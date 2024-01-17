Древние старообрядческие кресты привезли на вечное хранение в Кирилло-Белозерский музей

В Кирилло-Белозерский музей-заповедник доставили на вечное хранение старообрядческие кресты, возраст которых более 300 лет.

«Все они относятся к типу старинной меднолитой пластики, которая выпускалась старообрядческими литейными мастерскими. К старообрядческим нательным крестам специалисты относят их по форме креста (восьмиконечный крест внутри четырехконечного) и отсутствию фигуры Христа (на нательном кресте у старообрядцев нет изображения Христа). Такая форма была широко распространена в русской православной церкви в середине XVII столетия к моменту начала раскола и находилась в полном соответствии с каноническими требованиями», - рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Старообрядческие кресты пополнят коллекцию «Металл», которая в настоящее время насчитывает более 4000 экспонатов. Как сообщает хранитель музея Екатерина Сизова, все предметы имеют следы загрязнения, окисления и деформации и уже стоят в очереди на реставрацию, которая будет осуществлена в музейной реставрационной мастерской.