В Вологодском округе третий день ищут пропавшего подростка

[ Происшествия ]

В Вологодском округе сотрудники полиции и волонтеры третий день ищут 15-летнего Вадима Синицына из поселка Надеево. Сообщается, что 15 января он ушел из дома и до сих пор его местонахождение не известно.   

На вид подростку 16 лет, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в куртку темного цвета, толстовку темно-синего цвета с изображением рисунка в виде обуви, а также темные штаны и кроссовки. При себе имел темно-синий рюкзак и свой паспорт.

Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам 76-39-01, 76-39-07 и 76-39-28.

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