Федеральные telegram-каналы оценили вологодскую профилактику телефонных мошенничеств  

[ Общество ]

Федеральные Telegram-каналы оценили вологодский проект по профилактике телефонных мошенничеств. О новых формах информирования граждан о телефонных мошенничествах на этой неделе рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

В частности, врио губернатора уточнил, что информация о разных формах мошенничества стала размещаться в Вологодской области на уличных баннерах, а также в общественном транспорте.

«Негодяи придумывают всё новые способы похищения средств, но все они в той или иной форме сводятся к одному: вытягиванию информации, которая позволит получить доступ к Вашему кошельку», - комментирует Георгий Филимонов.

Telegram-канал «Миг России» надеется, что сейчас подобную инициативу подхватят другие главы регионов, поскольку для полной победы над мошенниками необходимо постоянно информировать граждан об опасности.

«Очень правильный и нужный проект — профилактика телефонного мошенничества начат в Вологодской области. В стране, наверное, не осталось уже человека, до которого не дозванивались бы мошенники. Чтобы победить это отвратительное явление, которое бьет в первую очередь по самым беззащитным — пенсионерам и старикам, необходимо постоянное информирование граждан об опасности. Хочется верить, что эту очень нужную инициативу подхватят и другие регионы и губернаторы», - пишет «Миг России».

Другой Telegram-канал - «Илья Ремесло» пишет, что проект – крутой, как по замыслу, так и по исполнению.

«Наконец-то хоть один губернатор начал заниматься внутренними вопросами, а не разговорами о гендерно нейтральных туалетах. Реально, это очень круто как по замыслу, так и по исполнению», - считает «Илья Ремесло».

Теги:
дистанционное мошенничество профилактика
 

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