Пьяный житель Кадуя забил до смерти пожилую мать

[ Происшествия ]

В Кадуе 49-летний местный житель забил до смерти пожилую мать. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, преступление было совершено вечером 12 января.

«Пребывая в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, нанес матери множественные удары руками по голове. О том, что потерпевшая не подает признаки жизни, злоумышленник обнаружил утром следующего дня, о чем сообщил в полицию», - рассказали в следкоме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Подозреваемый заключен под стражу.

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