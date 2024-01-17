Для переписи диких животных охотоведам нужно пройти около 25 тысяч км

Вологодские охотоведы, егеря и охотники начали зимнюю перепись диких животных. До 25 марта специалистам предстоит пройти по лесам порядка 25 тысяч километров, чтобы фиксировать следы копытных, пушных и хищных зверей, а также птиц.

«Полученные материалы послужат основой для определения численности лося, кабана, рыси, волка, лисицы, куницы, хоря, горностая, росомахи, белки, зайца, рябчика, тетерева и глухаря. В дальнейшем данные учета используются для определения лимитов, квот и норм допустимой добычи охотничьих ресурсов», - рассказали в облохотдепартаменте Вологодской области.

Учет не проводится только в те дни, когда за сутки выпадает более 3 сантиметров снега.