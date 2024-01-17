Мэр Череповца озвучил количество пойманных «зайцев» в общественном транспорте

Череповецкий мэр Вадим Германов назвал количество безбилетников, которых в 2023 году обнаружили контролеры в общественном транспорте. По его словам, за год в городских автобусах и трамваях было поймано более 63 «зайцев».
«Эта цифра кажется невероятной в абсолютных величинах, но в процентах от числа пассажиров – «зайцев» всего 3,4%. За год наши автобусы и трамваи перевезли 1 866 560 человек», - рассказал мэр Череповца.
Вадим Германов также напомнил, что за первый безбилетный проезд «зайца» оштрафуют на 500 рублей, а при повторном нарушении штраф составит уже 1000 рублей.
«Не забывайте, своевременно оплаченный проезд помогает нам обновлять подвижной состав и обеспечивать работу автобусов и трамваев в городе». – напомнил мэр города.