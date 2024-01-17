Мэр Череповца озвучил количество пойманных «зайцев» в общественном транспорте

[ Общество ]

Череповецкий мэр Вадим Германов назвал количество безбилетников, которых в 2023 году обнаружили контролеры в общественном транспорте. По его словам, за год в городских автобусах и трамваях было поймано более 63 «зайцев».

«Эта цифра кажется невероятной в абсолютных величинах, но в процентах от числа пассажиров – «зайцев» всего 3,4%. За год наши автобусы и трамваи перевезли 1 866 560 человек», - рассказал мэр Череповца.

Вадим Германов также напомнил, что за первый безбилетный проезд «зайца» оштрафуют на 500 рублей, а при повторном нарушении штраф составит уже 1000 рублей.

«Не забывайте, своевременно оплаченный проезд помогает нам обновлять подвижной состав и обеспечивать работу автобусов и трамваев в городе». – напомнил мэр города. 

Теги:
общественный транспорт безбилетники
 

Последние новости

Для переписи диких животных охотоведам нужно пройти около 25 тысяч км
Мэр Череповца озвучил количество пойманных «зайцев» в общественном транспорте
«Динамо-Вологда» арендовала полузащитника ФК «Сочи»
Вологжанку сбил ее собственный автомобиль, когда она осматривала его после ДТП
Череповчанин отсудил полмиллиона рублей за падение на тротуаре
Новогоднюю мечту 12-летнего вологжанина исполнил глава Минцифры
Экс-глава Великоустюгского округа намерен «продолжить работу во благо малой родины»
Двойное убийство совершено в выходные в Вологде
Череповецкая спортсменка стала серебряным призером I этап Кубка России по полиатлону
«Молились всем отделом»: в Череповце бесстрашный пешеход перешел четырехполосную дорогу