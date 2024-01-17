«Динамо-Вологда» арендовала полузащитника ФК «Сочи»

Александр Дерюгин, полузащитник молодежной команды ФК «Сочи» пополнил состав вологодского «Динамо». Футболист будет играть в Вологде на правах аренды, срок которой рассчитан до конца 2024 года.

«Для меня это будет первый сезон во взрослом футболе. Благодарен руководству и тренерскому штабу «Динамо» Вологда за возможность начать свою карьеру именно здесь. Буду стараться показывать хорошую игру и радовать болельщиков», - отметил Дерюгин.

Владимир Парняков и Александр Лобанов пополнили тренерский штаб Рудольфа Чесалова. Оба футболиста будут совмещать тренерскую работу и игровую практику.



«Для меня это определенный вызов и шаг вперёд. Впереди предстоит много работы и подготовка к интересному чемпионату, которого мы с нетерпением ждём», - сказал Владимир Парняков

Александр, как и в прошлом сезоне, будет работать с вратарями, а Владимир передавать свой опыт молодым игрокам.