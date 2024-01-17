Вологжанку сбил ее собственный автомобиль, когда она осматривала его после ДТП

Вологжанка получила травмы, когда на нее откинуло ее собственный автомобиль, стоящий на обочине. Как рассказали в городском отделе ГИБДД, 46-летняя женщина после ДТП припарковала свою машину Тойота Королла на обочину на улице Октябрьской и вышла осмотреть повреждения, полученные в результате ДТП.

В это время со стороны улицы Мальцева с поворотом на Октябрьскую выехал автобус Нефаз и врезался в Тойоту. От удара иномарку откинуло на женщину водителя.