Череповчанин отсудил полмиллиона рублей за падение на тротуаре

В Череповце 56-летний мужчина выиграл суд у коммунальщиков за падение на тротуаре. Происшествие случилось в феврале 2023 года на улице Остинской. Мужчина подходил к пешеходному переходу, поскользнулся у упал на спину.

«При падении мужчина получил травму – открытый проникающий перелом костей правой голени со смещением, рваную рану правой голени. Самостоятельно подняться череповчанин не смог, помощь ему оказали очевидцы, которые и вызвали «Скорую помощь». Мужчина был госпитализирован в БУЗ ВО ВОКБ № 2, - рассказали в пресс-службе судов области.

После такого падения мужчина три месяца передвигался исключительно на костылях. Как заключили эксперты, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Череповчанин подал исковое заявление в суд на ООО «Чистый проспект», которое отвечало за содержание тротуара. Однако в суде представитель ответчика заявил, что замечаний по очистке тротуара к нему не поступало, а потерпевший сам виноват, поскольку неправильно выбрал безопасный вариант маршрута и не учел погодные условия.

Суд, впрочем, встал на сторону пострадавшего мужчины и взыскал с «Чистого проспекта» 500 000 рублей морального вреда, а также расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 4160 рублей.