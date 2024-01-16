Новогоднюю мечту 12-летнего вологжанина исполнил глава Минцифры

Новогоднюю мечту 12-летнего вологжанина Максима исполнил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Желание было исполнено в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

Вологжанин был приглашен на Детское радио в Москве и познакомился со своими любимыми ведущими.

По словам Вадима Терещука - генерального директора ГПМ Радио, в составе которого работает Детское радио, дети мечтают увидеть своими глазами, как делается их любимое радио.