Новогоднюю мечту 12-летнего вологжанина исполнил глава Минцифры

[ Общество ]

Новогоднюю мечту 12-летнего вологжанина Максима исполнил глава министерства цифрового развития Максут Шадаев. Желание было исполнено в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

Вологжанин был приглашен на Детское радио в Москве и познакомился со своими любимыми ведущими.

По словам Вадима Терещука - генерального директора ГПМ Радио, в составе которого работает Детское радио, дети мечтают увидеть своими глазами, как делается их любимое радио.

«Они хотят владеть информацией — мечтают увидеть своими глазами, как делается их любимое радио, пообщаться с ведущими, посидеть у микрофона, ощутить волшебство загадочного мира по ту сторону эфира», — приводит словам Терещука «Парламентская газета».

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