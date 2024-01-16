Череповецкая спортсменка стала серебряным призером I этап Кубка России по полиатлону

Череповецкая спортсменка Алена Лисова стала серебряным призёром I этапа Кубка России по полиатлону в дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

Соревнования прошли в Коврове с 11 по 13 января. В них приняли участие спортсмены из 9 регионов России.

Череповчанка Алена Лисова, спортсменка «СШОР №4», заняла второе место среди женщин. Среди мужчин Михаил Колесников стал 11-м. Среди спортивных клубов череповчане заняли 9-е место из 11 команд.

Второй этап Кубка России пройдет с 25 по 28 января 2024 года в городе Сасово Рязанской области.