8 автобусов приехали в Вологду в конце прошлого года

[ Общество ]

Новые автобусы марки SIMAZ, работающие на газомоторном топливе, вышли на городские маршруты Вологды. Машины прибыли в областной центр в конце прошлого года.

«Всего на средства инфраструктурного бюджетного кредита в Вологде в 2023 году приобретено 27 автобусов на газомоторном топливе. Первая партия из 19 машин вышла на маршруты еще в апреле. На средства, сэкономленные в ходе конкурсных процедур, были закуплены еще 8 машин среднего класса. Сейчас техника выходит на маршруты № 21, №24, №45 и №11, где и ранее использовались машины среднего класса», – рассказал начальник департамента городского хозяйства городской администрации Леонид Степанов.

По информации пресс-службы городской администрации, автобусы рассчитаны на 50 пассажиров, оснащены системой видеонаблюдения, электронным салонным табло, тахографами, электронной системой отображения маршрута, спутниковой навигацией, системой безналичной оплаты проезда и учета пассажиров, позволяющей подсчитывать пассажиропоток.

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