В ходе проведения военной спецоперации погиб житель Бабаева

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Бабаева Александр Кудряшов. О гибели земляка рассказал глава округа Юрий Парфенов.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк, житель города Бабаево, Кудряшов Александр Владимирович», - написал в соцсетях Юрий Парфенов.

Глава округа выразил соболезнование родным и близким погибшего земляка.

Жители города в комментариях к посту главы пишет, что «небеса забирают лучших».

«Саша, просто нет слов! Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память. Ты навсегда останешься в наших сердцах, в нашей памяти! Родным сил принять эту боль».