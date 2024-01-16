В ходе проведения военной спецоперации погиб житель Бабаева

[ Общество ]

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Бабаева Александр Кудряшов. О гибели земляка рассказал глава округа Юрий Парфенов.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив стойкость и мужество, погиб наш земляк, житель города Бабаево, Кудряшов Александр Владимирович», - написал в соцсетях Юрий Парфенов.

Глава округа выразил соболезнование родным и близким погибшего земляка.

Жители города в комментариях к посту главы пишет, что «небеса забирают лучших».  

«Саша, просто нет слов! Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память. Ты навсегда останешься в наших сердцах, в нашей памяти! Родным сил принять эту боль».  

«Светлая память, Александру! Новость ужасная. Родным и близким искренние соболезнования... Почему небеса забирают самых лучших».

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