На капитальный ремонт дороги длиной в 3 км власти потратят 74,4 млн рублей

[ Общество ]

В Вытегорском районе на капитальный ремонт участка дороги длиной около 3 километров власти намерены потратить 74,4 млн рублей. Объявление о проведении аукциона появилось на сайте RosTender.info. Дорога является подъездом к поселку Волоков Мост.

Как оказывает источник, заказчиком работ выступает управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства администрации района. Подрядчик будет определен по итогам тендера. Начальника цена контракта – 74,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 января.

Все работы подрядчик должен завершить до конца сентября. Средства на ремонт дороги выделяются из федерального, регионального и районного бюджетов.

Теги:
капитальный ремонт дороги
 

Последние новости

«Молились всем отделом»: в Череповце бесстрашный пешеход перешел четырехполосную дорогу
8 автобусов приехали в Вологду в конце прошлого года
В ходе проведения военной спецоперации погиб житель Бабаева
На капитальный ремонт дороги длиной в 3 км власти потратят 74,4 млн рублей
Классные часы по кибербезопасности проведут в вологодских школах
Рысь пришла в детский сад Череповца
4 тонны соли высыпали на улицу Герцена в Вологде
Великоустюгский округ может возглавить экс-первый заместитель главы Волоколамска
Вологжане завоевали 7 медалей на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
Автомобиль ГИБДД въехал во внедорожник в самом центре Вологды