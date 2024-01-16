На капитальный ремонт дороги длиной в 3 км власти потратят 74,4 млн рублей

В Вытегорском районе на капитальный ремонт участка дороги длиной около 3 километров власти намерены потратить 74,4 млн рублей. Объявление о проведении аукциона появилось на сайте RosTender.info. Дорога является подъездом к поселку Волоков Мост.

Как оказывает источник, заказчиком работ выступает управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства администрации района. Подрядчик будет определен по итогам тендера. Начальника цена контракта – 74,4 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 января.

Все работы подрядчик должен завершить до конца сентября. Средства на ремонт дороги выделяются из федерального, регионального и районного бюджетов.