Классные часы по кибербезопасности проведут в вологодских школах

[ Общество ]

В вологодских школах проведут классные часы по кибербезопасности. Программу включат в план воспитательной работы всех региональных школ.

Проект разработан департаментом образования области и «Вологодским институтом развития образования». 

«Школьники должны знать, с чем могут столкнуться в интернете и как обезопасить себя. Классные часы помогут детям научиться лучше ориентироваться в интернет-пространстве. Занятия будут проводить во всех школах региона во втором учебном полугодии», - рассказал врио губернатора Георгий Филимонов.

Как пояснили в пресс-службе Филимонова, программа составлена с учетом возраста, психологических особенностей школьников разных классов и их социального опыта в интернет-среде.   

В программу будут включены лекции, занятия в интерактивной форме: онлайн-игры, квизы, викторины, цифровой квест и практикумы.

Теги:
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