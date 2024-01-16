Рысь пришла в детский сад Череповца

[ Общество ]

В Череповце была замечена рысь на территории детского сада. Об этом сообщает облохотдепартамент на своей странице в соцсетях. Обезопасить дикую кошку в такой ситуации возможно только усыплением.

«Охотоведы аккуратно окружили животное и метким выстрелом снотворного погрузили рысь в сон. Хищники довольно быстро просыпаются после введения седативных средств. Уже на подъезде к месту выпуска рысь потихоньку начала выходить из сна, но охотовед успел оперативно доставить рысь в череповецкий лес», - говорится на странице ведомства в соцсетях.

Кстати, за день до прогулки по череповецкому детскому саду, другой представитель семейства кошачьих был замечен на окраине Вожеги. Правда, вожегодская рысь, пройдя по краю населенного пункта, сама ушла в лес. В этом убедился местный охотовед, который прошел за ней по следу.

Всего, по данным облохотдепартамента, на территории области обитает около 1000 особей рыси.

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