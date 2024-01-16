Вологжане завоевали 7 медалей на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

[ Спорт ]

Вологодские легкоатлеты завоевали 7 медалей на турнире «Будущие чемпионы», который прошел в Ярославле.  

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Московской, Вологодской, Владимирской, Костромской, Мурманской, Ярославской, Ивановской, Калужской, Новгородской, Архангельской и других областей, Республики Саха (Якутия), Крыма.

Наш регион представляли легкоатлеты СШОР «Витязь», которые завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали.

В частности, Дарина Цветкова завоевала две золотые медали. Спортсменка стала лучшей в беге на 60 метров с барьерами, а также в эстафете 4x200 метров среди девушек до 14 лет вместе Анжелой Ершовой, Ксенией Кузнецовой и Полиной Тихоновой. Спортсменов тренируют Светлана Колинько и Константин Петряшов.

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